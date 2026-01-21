A Fuorigrotta, due persone sono state arrestate per aver venduto un appartamento senza il consenso del proprietario. La truffa, avvenuta nel quartiere, ha portato alla vendita dell’immobile per 145.000 euro. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle transazioni immobiliari e sulla necessità di verifiche rigorose durante il processo di vendita.

La truffa è avvenuta nel quartiere Fuorigrotta, dove due persone, all'insaputa del proprietario, hanno venduto l'appartamento per 145mila euro. In manette e poi ai domiciliari sono finiti il 44enne P. P. e N. C,, 70 anni, che sono riusciti a incassare la caparra, ben 95mila euro. Il proprietario dell'abitazione, che si trova in via Cariteo, a poca distanza dallo stadio Maradona è un 79enne del quartiere Chiaia. Il 44enne conosce un 71enne che sarebbe la persona giusta per interpretare la vittima per l'enorme somiglianza con il 79enne e clona la carta di identità di quest'ultimo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Fuorigrotta, vendono la casa senza avvertire il proprietario: 2 persone in manette

Vende una casa senza che il proprietario sapesse nulla: la truffaUn uomo di 44 anni ha venduto un appartamento a Napoli senza il consenso del proprietario.

Fuorigrotta, inquilino vende appartamento a insaputa del proprietario: due arrestiDue persone sono state arrestate a Fuorigrotta, Napoli, nell’ambito di un’indagine su una truffa immobiliare.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Fuorigrotta, Centro sportivo Sferisterio; Napoli-Parma, gli azzurri non perdono dal 2019 contro i ducali a Fuorigrotta; Napoli, donna colpita da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio a Fuorigrotta; Napoli-Parma 0-0, 24° risultato utile consecutivo al Maradona per gli azzurri.

Vendono casa all'insaputa del proprietario, due arresti a NapoliE' un raggiro degno del film Totò truffa '62 quello scoperto a Napoli dai carabinieri che fingendosi collaboratori del notaio arrestano due persone riuscite a vendere per 145mila euro un appartament ... ansa.it

Napoli, vendono casa a insaputa del proprietario, ma allo scambio dei soldi trovano i CarabinieriA Napoli si parla di violazione del copyright su Totòtruffa '62, un tema che avrebbe interessato il Principe De Curtis. cronachedellacampania.it

Napoli, un’altra occasione da non sprecare Tre pareggi consecutivi, due al Maradona, e la sensazione di un’occasione che va colta subito. Sabato alle 18 il Napoli torna a Fuorigrotta contro il Sassuolo con l’obbligo di invertire la rotta. Secondo il Corriere dello - facebook.com facebook