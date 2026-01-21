Fuorigrotta inquilino vende appartamento a insaputa del proprietario | due arresti

Due persone sono state arrestate a Fuorigrotta, Napoli, nell’ambito di un’indagine su una truffa immobiliare. Un appartamento in via Cariteo, vicino allo stadio Maradona, è stato venduto senza il consenso del proprietario legittimo. L’episodio evidenzia rischi e modalità di frode nel settore immobiliare, sottolineando l’importanza di verificare attentamente la provenienza degli immobili e di affidarsi a professionisti qualificati.

Truffa immobiliare nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Un appartamento situato in via Cariteo, a pochi passi dallo stadio Maradona, è stato venduto senza che il vero proprietario ne sapesse nulla. I carabinieri della stazione di Chiaia hanno arrestato due uomini, bloccati mentre tentavano di incassare l'ultima tranche di denaro dagli acquirenti. In manette sono finiti Pasquale Presutto, 44 anni, e Nicola Criscuolo, classe 1956. I due si trovano ora ai domiciliari in attesa di giudizio. La vittima è un 79enne residente a Chiaia, titolare dell'immobile. Nell'appartamento viveva un inquilino 44enne napoletano, regolarmente in affitto dal 2022.

