Fuori Massena Capital Jam e gli altri | la radio sale sul palco della Fabbica del Vapore

Fuori Massena, Capital Jam e altri eventi portano la musica fuori dagli studi radiofonici, trasformandosi in spettacoli dal vivo alla Fabbrica del Vapore di Milano. Promosso da Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o e OnePodcast, il progetto coinvolge artisti e pubblico in un’esperienza unica, tra musica, incontri e intrattenimento, da novembre 2025 a marzo 2026. Un’occasione per vivere i contenuti radiofonici in una dimensione diversa e coinvolgente.

Milano, 21 gennaio 2026 – Capital Jam, Deejay contro Deejay, m2o Morning Club: dopo il grande successo delle prime date, proseguono con tanti nuovi ospiti gli appuntamenti di ‘Fuori Massena’, il progetto firmato Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o e OnePodcast dove musica, eventi e intrattenimento escono dagli studi, da novembre 2025 a marzo 2026, per essere vissuti in una nuova dimensione live dal palco della Cattedrale della Fabbrica del Vapore. Fuori Massena. Parte integrante di ‘Vapore d’Inverno ’, il programma culturale invernale della Fabbrica del Vapore promosso dall’ assessorato alla Cultura del Comune di Milano, ‘Fuori Massena’ rappresenta uno spazio sperimentale e dinamico, capace di incarnare l’anima sociale, partecipativa e aggregativa del mezzo radiofonico, superandone i confini tradizionali per trasformarlo in un’esperienza live immersiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fuori Massena, Capital Jam e gli altri: la radio sale sul palco della Fabbica del Vapore Leggi anche: RADIO DEEJAY, RADIO CAPITAL, RADIO m2o e ONEPODCAST lanciano il progetto FUORI MASSENA, la radio che si vive dal vivo Leggi anche: “È la radio che si vive dal vivo”: Linus porta gli eventi fuori da Via Massena e Radio Deejay. Ecco il calendario di “Vapore d’inverno” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: A Capital Jam il 21 gennaio Tiromancino, Tropico e i Santamarea; TANTI NUOVI OSPITI PER FUORI MASSENA: la radio che si vive dal vivo; Fuori Massena anima l’inverno milanese: radio, musica ed eventi live alla Fabbrica del Vapore; Capital Jam, talk e musica live con Tiromancino, Tropico e Santamarea. Fuori Massena anima l’inverno milanese: radio, musica ed eventi live alla Fabbrica del VaporeProsegue con nuovi ospiti e appuntamenti di rilievo Fuori Massena, il progetto live firmato Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o e OnePodcast che porta la radio fuori dagli studi e la trasforma in ... fm-world.it Quarto appuntamento per Capital Jam: il 21 gennaio sul palco Tiromancino, Tropico e SantamareaDopo il tutto esaurito delle prime tre serate, Capital Jam torna mercoledì 21 gennaio alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano per il suo quarto appuntamento, con una line up che unisce tre ... fm-world.it Capital Jam, Deejay contro Deejay, m2o Morning Club: dopo il grande successo delle prime date, proseguono con tanti nuovi ospiti gli appuntamenti di “FUORI MASSENA”, l’esclusivo progetto firmato Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o ... leggi l'arti - facebook.com facebook FUORI MASSENA, TIROMANCINO, DANIELE SILVESTRI, NOEMI, FRANCO 126 E AURORA RAMAZZOTTI TRA GLI OSPITI PER CAPITAL JAM, DEEJAY CONTRO DEEJAY E M2O MORNING CLUB ALLA FABBRICA DEL VAPORE DI MILANO x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.