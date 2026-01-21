Fuori dal coro torture e abusivi nudi | l' orrore in diretta

Fuori dal coro su Rete 4 torna con una nuova puntata dedicata alle problematiche sociali e alla criminalità quotidiana in Italia. Mario Giordano e i suoi inviati approfondiscono temi di attualità, offrendo uno sguardo diretto e approfondito su situazioni di disagio e illegalità presenti nel nostro paese. Un appuntamento di informazione che mira a raccontare, senza sensazionalismi, le sfide che attraversano la società italiana.

Una nuova domenica degli orrori a Fuori dal coro su Rete 4, con Mario Giordano che sguinzagli i suoi inviati in giro per l’Italia: un faccia a faccia con la piccola e grande criminalità quotidiana. Storie al limite dell’immaginazione, talvolta oltre. In collegamento c’è Roberto, padre di Elio, un 14enne massacrato di botte da una baby gang di tunisini. Siamo a Catania, ma potrebbe essere la periferia di Roma o Milano, una città di provincia in Campania, Emilia Romagna o Veneto. «Ci stiamo riducendo ad essere schiavi in casa nostra e questo non è più possibile! Sono arrabbiatissimo con le istituzioni!», incalza l’uomo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

