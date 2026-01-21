Funerali in Cattedrale La città si ferma per l’addio ad ’Aba’

Oggi si svolge l’autopsia su Abanoub Youssef, affidata all’anatomopatologo Francesco Ventura. Domani, la città si fermerà per rendere omaggio al giovane durante i funerali in Cattedrale. Un momento di raccoglimento collettivo per un lutto che coinvolge tutta la comunità.

Verrà eseguita oggi dall’anatomopatologo Francesco Ventura (su incarico della Procura della Spezia) l’autopsia su Abanoub Youssef mentre domani, giovedì, la città si fermerà per l’estremo saluto al ragazzo. L’esame sarà eseguito all’ospedale Sant’Andrea e stabilirà la dinamica del fendente sferrato da Zouhair Atif sul fianco sinistro di Abanoub, con un coltello da cucina dalla lama lunga una ventina di centimetri. Un colpo che ha leso organi vitali. Nonostante il disperato intervento chirurgico eseguito all’ospedale e il successivo trasferimento nel reparto di rianimazione il giovane diciannovenne si è spento venerdì intorno alle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

