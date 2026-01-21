Funerali Enrico De Martino Stefano commosso con Belen | presenti e ultimo ricordo

I funerali di Enrico De Martino, ex ballerino e padre di Stefano De Martino, si sono svolti con momenti di commozione. Deceduto a 61 anni dopo una lunga malattia, la cerimonia ha rappresentato un’occasione per ricordare la sua vita e il suo ruolo nel cuore di familiari e amici. Presenti alla cerimonia anche Stefano e Belen, che hanno reso omaggio alla memoria di Enrico.

I funerali di Enrico De Martino sono stati caratterizzati da attimi di forte commozione. L’ex ballerino, padre di Stefano De Martino, è morto a 61 anni dopo una malattia contro cui lottava da tempo. Le esequie si sono svolte nella chiesa di San Michele, a Torre del Greco, in un clima raccolto e lontano dai riflettori. Tra i presenti anche Belen Rodriguez, arrivata con il figlio Santiago per salutare il nonno. Un rito privato, ma carico di significati, segnato da un ultimo ricordo e da un’uscita dalla chiesa che ha lasciato tutti in silenzio. Morte Enrico De Martino: il gesto di Antonino Spinalbese Esequie Enrico De Martino: una cerimonia privata nella chiesa di San Michele. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Funerali Enrico De Martino, Stefano commosso con Belen: presenti e ultimo ricordo Stefano De Martino, Belen Rodriguez con Santiago ai funerali di papà EnricoDurante i funerali di Enrico, padre di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, si è assistito a un momento di riavvicinamento tra i due. Belèn a Napoli con Santiago per i funerali di Enrico De Martino, le lacrime di Stefano: “È stato il miglior papà”Belén Rodriguez è presente a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, per i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano D Martino. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: I funerali di Enrico De Martino a Torre del Greco. Il saluto degli artisti al papà di Stefano; Stefano De Martino ai funerali del padre Enrico a Torre del Greco, i messaggi di cordoglio da Rai e Mediaset; La morte di Enrico De Martino, padre del conduttore Stefano: una vita dedicata alla danza; I funerali del papà di Stefano De Martino, Enrico: a Torre Annunziata lutto al Bar Stella. Stefano De Martino, il funerale del padre Enrico. Belen commossa e c'è anche EmmaMercoledì 21 gennaio ultimo saluto a Enrico De Martino, il papà di Stefano De Martino scomparso a 61 anni dopo una lunga malattia. Le esequie si sono svolte in forma strettamente privata nella chiesa ... corrieredellosport.it Funerali del padre di Stefano De Martino: presente anche Belen con SantiagoA colpire particolarmente è stata anche la presenza di Belen Rodriguez, ex moglie di Stefano e madre di Santiago. La showgirl argentina ha accompagnato il figlio per consentirgli di stare vicino al ... comingsoon.it Belén Rodriguez ha raggiunto Torre Annunziata con il figlio Santiago per i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano. Momenti di commozione e dolore - facebook.com facebook Belèn a Napoli con Santiago per i funerali di Enrico De Martino, le lacrime di Stefano: “È stato il miglior papà” x.com

