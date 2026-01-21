fuga di gas caos traffico chiusa via spalato pomeriggio di passione per gli automobilisti

Oggi, a Macerata, si è verificata una fuga di gas in via Spalato, che ha portato alla chiusura temporanea della strada e a disagi nel traffico locale. L’incidente, iniziato intorno alle 15, ha richiesto l’intervento delle squadre di emergenza, causando modifiche alla viabilità e rallentamenti per gli automobilisti durante il pomeriggio.

Fuga di gas in via Spalato, strade chiuse e traffico in tilt in mezza Macerata. Tutto è cominciato intorno alle 15.30 di ieri, quando i vigili del fuoco del comando di Macerata sono stati allertati per una fuga di gas, rilevata all’interno di diversi pozzetti della fibra ottica, nella zona davanti alla pista di pattinaggio. Sul posto sono intervenute due squadre di Macerata, con tre automezzi, insieme ai tecnici Italgas per cercare di individuare il punto dove si era verificata la perdita. Sono stati aperti diversi tombini, ma per circoscrivere la zona esatta della rottura alla conduttura gli accertamenti sono andati avanti per diverso tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fuga di gas: strada chiusa e mezza città nel caosA Macerata, il traffico è fortemente rallentato a causa della chiusura di via Spalato, conseguente a una fuga di gas.

Fuga di gas in via Piacenza, zona di Staglieno chiusa al traffico. Cimitero evacuatoQuesta mattina, in via Piacenza nella zona di Staglieno, si è verificata una fuga di gas che ha comportato la chiusura temporanea al traffico e l’evacuazione di parte del cimitero.

