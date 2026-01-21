Mario Frick, noto attaccante italiano con una lunga carriera in Serie A, ha condiviso la sua esperienza personale, parlando delle difficoltà legate al gioco d’azzardo. In una recente intervista, ha raccontato come la sua passione per il calcio si sia accompagnata a momenti di crisi, evidenziando l’importanza di affrontare con sincerità le problematiche legate alla dipendenza. La sua testimonianza offre uno sguardo autentico sulla vita di un calciatore e sulle sfide extra campo.

En-Nesyri, ma dove si trasferirà l’attaccante? Tre club sulle sue tracce: ecco quando prenderà la decisione definitiva. Ultimissime Cheddira Lecce: è fatta per il trasferimento dell’attaccante dal Sassuolo. Tutti i dettagli dell’operazione Dembelé, rinnovo ad alta tensione col PSG: il Pallone d’Oro può dire salutare? Al-Khelaifi fissa il tetto salariale Dzeko, ci siamo per l’addio alla Fiorentina! Accordo trovato: va via subito Norton-Cuffy verso l’addio al Genoa? Irrompe un’altra big della Serie A! Juve e Inter avvisate Frick racconta la sua storia: «Scommettevo tanto, ero fuori controllo e pieno di debiti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Frick racconta la sua storia: «Scommettevo tanto, ero fuori controllo e pieno di debiti. Non riuscivo a smettere…»

Frick: "Malato di scommesse, ero pieno di debiti. In Italia mi ricordano per una maglietta cult"Frick, ex calciatore, ha affrontato problemi di dipendenza da scommesse e accumulato debiti.

Leggi anche: La storia di Maurizio, giovani hikikomori: «Non riuscivo più a uscire dalla mia stanza. Sono stato sei anni isolato dal mondo. Capivo il mio disagio ma ero troppo fragile per reagire»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Frick, attaccante che a lungo ha militato in Serie A, ha rilasciato queste dichiarazioni nelle quali ha raccontato la sua storiaFrick, attaccante che a lungo ha militato in Serie A, ha rilasciato queste dichiarazioni nelle quali ha raccontato la sua storia Per tutti gli appassionati di calcio cresciuti nei primi anni Duemila, ... calcionews24.com

Bomber amaranto, Frick si racconta a La GazzettaMario Frick si racconta alla Gazzetta dello Sport ripercorrendo carriera e vita privata. In un articolo a lui dedicato sulle pagine de La Rosea, l’ex attaccante amaranto, arrivato ad Arezzo nell’aut ... teletruria.it

Mario Frick racconta la sua esperienza alla Robur: "In bianconero ho vinto tre scudetti" - facebook.com facebook