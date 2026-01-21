Per l'incontro di Europa League tra Friburgo e Maccabi Tel Aviv, in programma il 22 gennaio 2026 alle 18:45, analizzeremo formazioni ufficiali, quote e pronostici. I padroni di casa sono favoriti, considerando la posizione in classifica e il momento di forma, mentre gli israeliani, già eliminati, sembrano avere meno motivazioni. Un match che si preannuncia favorevole al Friburgo, ma sarà importante valutare gli ultimi aggiornamenti prima di formulare un pronostico definitivo.

L’Europa League continua ad essere l’isola felice di un Friburgo lontano dalle posizioni che contano in Bundesliga: quest’oggi nel Breisgau arriva un Maccabi Tel Aviv penultimo in classifica già eliminato e con la testa altrove. La squadra di Schuester ha colto l’ennesimo pareggio contro l’Augusta perdendo ulteriormente terreno dalla zona coppe. Quattro vittorie e 2 pareggi e l’occasione di blindare uno dei primi 8 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Friburgo-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Padroni di casa attesi da una comoda vittoria

Friburgo-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Padroni di casa attesi da una comoda vittoriaAnalisi e pronostici su Friburgo-Maccabi Tel Aviv, in programma il 22 gennaio 2026 alle 18:45.

Friburgo-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiL’Europa League prosegue con l’incontro tra Friburgo e Maccabi Tel Aviv, in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 18:45.

