Friburgo-Maccabi Tel Aviv Europa League 22-01-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

L’Europa League prosegue con l’incontro tra Friburgo e Maccabi Tel Aviv, in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 18:45. Un confronto tra una squadra tedesca stabile in Bundesliga e un Maccabi Tel Aviv ormai eliminato e lontano dalla qualificazione. In questa analisi si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici per un match che, pur senza grandi implicazioni, mantiene il suo interesse sportivo.

L'Europa League continua ad essere l'isola felice di un Friburgo lontano dalle posizioni che contano in Bundesliga: quest'oggi nel Breisgau arriva un Maccabi Tel Aviv penultimo in classifica già eliminato e con la testa altrove. La squadra di Schuester ha colto l'ennesimo pareggio contro l'Augusta perdendo ulteriormente terreno dalla zona coppe. Quattro vittorie e 2 pareggi e l'occasione di blindare uno dei primi 8.

