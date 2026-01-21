Analisi e pronostici su Friburgo-Maccabi Tel Aviv, in programma il 22 gennaio 2026 alle 18:45. La sfida vede i padroni di casa favoriti, considerando le recenti prestazioni e la posizione dei israeliani, ormai eliminati e lontani dalla qualificazione. Ecco formazioni, quote e previsioni per un’analisi obiettiva di questa partita di Europa League.

L’Europa League continua ad essere l’isola felice di un Friburgo lontano dalle posizioni che contano in Bundesliga: quest’oggi nel Breisgau arriva un Maccabi Tel Aviv penultimo in classifica già eliminato e con la testa altrove. La squadra di Schuester ha colto l’ennesimo pareggio contro l’Augusta perdendo ulteriormente terreno dalla zona coppe. Quattro vittorie e 2 pareggi e l’occasione di blindare uno dei primi 8 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Friburgo-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Padroni di casa attesi da una comoda vittoria

Friburgo-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiL’Europa League prosegue con l’incontro tra Friburgo e Maccabi Tel Aviv, in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 18:45.

Leggi anche: Aston Villa-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 06-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Comoda vittoria interna per i villans

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Il calendario delle partite di Europa League; Tra sogno e realtà: quante possibilità ha il Bologna di chiudere nelle prime 8 in Europa League? Percentuali e calendari a confronto; Confirmed Lineups: FC Augsburg vs. SC Freiburg; Pronostico Friburgo-Maccabi Tel Aviv: ne prendono tre a partita.

Pronostico Friburgo-Maccabi Tel Aviv: ne prendono tre a partitaFriburgo-Maccabi Tel Aviv è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico Friburgo vs Maccabi Tel Aviv – 22 Gennaio 2026La sfida di UEFA Europa League tra Friburgo e Maccabi Tel Aviv accende l’interesse degli appassionati e degli scommettitori. Il calcio d’inizio è fissato per ... news-sports.it

Friburgo-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/UGJ2FWY #scommesse #pronostici x.com