frattura al piede salta la nazionale e mondiali a forte rischio

Un calciatore ha subito una frattura da stress al piede, che lo terrà lontano dai campi per circa tre mesi. Questa infortunio comporta la sua assenza dalle prossime partite con la nazionale e mette in discussione la sua partecipazione ai prossimi mondiali. La società e i tifosi attendono aggiornamenti sul suo recupero e sulle possibilità di rientro in vista delle competizioni internazionali.

Arrivano brutte notizie per un calciatore che ha riportato una frattura da stress al piede e resterà fuori dai campi di gioco per circa tre mesi saltando i prossimi impegni con la nazionale e mettendo a rischio la partecipazione ai mondiali. Mancano meno di cinque mesi all'inizio dei mondiali e i calciatori, impegnati ad affrontare la seconda parte di stagione, sono già con la testa alla competizione che si terrà tra USA, Messico e Canada. Infortunio Grealish, mondiali a rischio. Jack Grealish ha riportato una frattura da stress al piede con il centrocampista offensivo inglese che sarà costretto a saltare a marzo le amichevoli contro Uruguay e Giappone.

Milan, tegola Füllkrug: frattura al piedeIl Milan ha comunicato che Niclas Füllkrug, arrivato recentemente in prestito dal West Ham United, si è infortunato durante un allenamento.

Infortunio Meret, gli ultimi aggiornamenti sulla frattura al piede e tempi di recupero. Il Napoli giocherà contro l'Inter e Antonio Conte deve fare a meno anche di Alex Meret: ecco quando tornerà a disposizione del mister Alla vigilia dell'incontro con l'Inter al Maradona, il Napoli

Niclas Fullkrug si è infortunato al Milan: rottura di un dito del piede. Scopri i tempi di recupero, quando rientra e quante partite salterà in Serie A.

Milan, tegola per Allegri: frattura ad un dito del piede e stop per Nicklas Fullkrug