Frana per una perdita d’acqua | auto in bilico su una voragine

Nella notte a San Severino, una rottura di una condotta idrica ha causato un cedimento del manto stradale in via Ludovico Ariosto. L’incidente ha provocato una voragine che ha messo in pericolo un’auto, rimasta sospesa tra il terreno e la strada. La situazione richiede interventi di riparazione per garantire la sicurezza e ripristinare le condizioni normali della strada.

San Severino (Macerata), 21 gennaio 2026 – Un'improvvisa rottura della condotta idrica ha provocato, nel corso della notte, un importante cedimento del manto stradale in via Ludovico Ariosto, arteria che sovrasta il campo sportivo comunale Gualtiero Soverchia, a San Severino. La perdita d'acqua, secondo quanto ricostruito nelle prime ore, ha scalzato il terreno sottostante fino a generare uno smottamento che ha interessato parte della carreggiata, con la formazione di una voragine su un fronte di diversi metri. Nonostante la strada serva varie unità abitative, al momento non risultano abitazioni o nuclei familiari isolati.

