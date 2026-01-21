Fp e Cgil | chiudere il punto nascita del Valdarno è un attacco alla salute di prossimità

Fp e Cgil criticano la decisione di chiudere il punto nascita del Valdarno, sottolineando come questa scelta rappresenti un danno alla tutela della salute di prossimità. La chiusura di servizi essenziali come questo rischia di ridurre l’accessibilità e la qualità delle cure per le comunità locali, evidenziando l’importanza di preservare strutture sanitarie fondamentali per il territorio.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – . Le richieste e le proposte della federazione del pubblico impiego e della confederazione Cgil. Il Governo ha detto no alla richiesta di deroga presentata dalla Regione Toscana ed ha quindi decretato la chiusura del Punto nascita dell’ospedale del Valdarno. “ La Regione – ricordano Gabriella Petteruti, dirigente della Fp Cgil e Alessandro Tracchi, segretario confederale Cgil - aveva proposto di abbassare il limite minimo di deroga a 400 parti l'anno per meglio rispondere alle specificità del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sanità toscana, punto nascita del Valdarno: Tomasi e Veneri attaccano Giani. "Scongiuriamo la chiusura"

