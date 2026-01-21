Forza Italia al Manzoni nel segno di Berlusconi Moratti apre a Calenda | Possibile accordo per candidato a Milano

Forza Italia si prepara alle elezioni comunali di Milano, con un incontro al Teatro Manzoni in occasione dell’anniversario dell’ingresso in politica di Silvio Berlusconi. Durante l’evento, si discuterà della possibile candidatura del centrodestra, con la leader di Moratti che ha aperto a un dialogo con Calenda. La giornata rappresenta un momento di confronto e riflessione sulla futura strategia elettorale della coalizione.

Forza Italia apre al confronto sul nome del possibile candidato alle elezioni comunali di Milano in occasione di un evento che si terrà al Teatro Manzoni domenica, proprio nei giorni dell'anniversario della discesa in campo di Silvio Berlusconi. Lo fa sapere la presidente della Consulta nazionale.🔗 Leggi su Milanotoday.it

