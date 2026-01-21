Forum economico mondiale a Davos Trump in ritardo per guasto all’Air Force One

Al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, si registra un ritardo di tre ore di Donald Trump, causato da un guasto all’Air Force One. La sua partecipazione è attesa come uno degli eventi principali della sessione, che riunisce leader internazionali, economisti e esperti per discutere di temi globali. La situazione ha suscitato attenzione tra i presenti e i media, mentre si attendono aggiornamenti sulle tempistiche e sui contenuti del suo intervento.

Il forum economico mondiale a Davos, in Svizzera. Grande attesa per l'intervento di Donald Trump, in ritardo di tre ore, per un guasto all'Air Force One. Servizio di Leonardo Possati TG2000. Guasto all'Air Force One, Trump a Davos con 3 ore di ritardo. Durante il viaggio verso il Forum di Davos, l'Air Force One con a bordo Donald Trump ha dovuto fare ritorno alla base a causa di un guasto elettrico. L'Air Force One di Donald Trump ha riscontrato un problema tecnico, costringendo il velivolo a tornare negli Stati Uniti. Problema elettrico all'Air Force One, Trump costretto a cambiare aereo. Bessent: 'Arriverà a Davos con tre ore di ritardo'.

