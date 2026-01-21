Fortnite accoglie cinque isole a tema DUNGEONS & DRAGONS

Fortnite introduce cinque nuove isole a tema DUNGEONS & DRAGONS, frutto di una collaborazione tra Wizards of the Coast, Chartis e Teravision Games. Tra le creazioni figurano ambientazioni come Zombie Escape Tag e Havoc Hotel, offrendo ai giocatori nuove esperienze di gioco. Questa iniziativa mira a integrare l’universo di Dungeons & Dragons all’interno del popolare mondo di Fortnite, ampliando le possibilità di interazione e scoperta per gli utenti.

Wizards of the Coast, una sussidiaria di Hasbro, ha annunciato in queste ore una collaborazione con Chartis e Teravision Games, due dei principali creatori di isole di Fortnite, tra cui Zombie Escape Tag e Havoc Hotel. Questi creatori hanno lanciato una serie speciale di isole create dai fan ispirate a DUNGEONS & DRAGONS, il più grande gioco di ruolo al mondo. Queste isole di Fortnite personalizzate sono state create da fan di lunga data di D&D sia di Chartis che di Teravision, utilizzando il set di strumenti UEFN di Epic, e progettate come parte di un’iniziativa “launch and learn” per esplorare come D&D possa entrare in contatto con una vasta gamma di giocatori di Fortnite in modi divertenti e significativi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

