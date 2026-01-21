Formula 1 Audi presenta la R26 e non si nasconde | obiettivo Mondiale

Audi fa il suo ingresso ufficiale nel mondo della Formula 1 con la presentazione della R26, un modello che segna il ritorno del marchio nel massimo livello motoristico. La squadra punta a competere ai massimi livelli, con l’obiettivo di conquistare il titolo mondiale. La stagione 2024 rappresenta un momento di grande attesa e innovazione, in un contesto di profonde novità regolamentari nel campionato.

La stagione che segnerà la profonda rivoluzione regolamentare della Formula 1 coincide anche con uno dei debutti più attesi degli ultimi anni, quello di Audi. Il colosso tedesco non ha scelto la strada più semplice del mero cambio di nome della Sauber, ma ha deciso di intraprendere un progetto ambizioso e strutturato, sviluppando interamente telaio e Power Unite della. nuova R26, presentata ufficialmente ieri a Berlino. L’Audi Revolut F1 Team si affida a una coppia di piloti che unisce esperienza e prospettiva. Da un lato c’è Nico Hulkenberg, veterano del paddock, già protagonista con la Sauber lo scorso anno grazie a uno storico primo podio del team.🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Audi R26 Concept, ecco come sarà la monoposto di Formula Uno – FOTO

Il sogno Audi inizia con la R26, l'auto dell'esordio in F1. Binotto: "Mondiale entro il 2030"Audi ha presentato a Berlino la sua prima monoposto di Formula 1, la R26, segnando l’inizio del suo progetto nel massimo campionato motoristico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Audi in Formula 1: ecco la R26 Concept

Argomenti discussi: Svelata la livrea dell'Audi di Hulkenberg e Bortoleto: rivivi qui il racconto dell'evento; F1 | Audi presenta le nuove divise per il debutto del 2026; Galleria: Audi presenta la R26; Audi presenta la R26, la sua prima monoposto di Formula 1.

F1, l’Audi presenta la nuova monoposto del Mondiale 2026 a BerlinoUn punto di discontinuità chiaro rispetto al passato. L'Audi ha presentato ieri le forme e i colori della nuova monoposto che sancirà l'inizio di una ... oasport.it

Audi presenta le prime divise della sua avventura in F1È iniziato il conto alla rovescia che porterà alla presentazione ufficiale dell’ Audi, in programma questa sera a Berlino alle 19:00. Per la prima volta nella sua storia, la casa tedesca parteciperà a ... formulapassion.it

Il panorama della Formula 1 accoglie ufficialmente un nuovo, attesissimo protagonista. Audi ha svelato la R26, la prima monoposto interamente progettata a Neuburg e Hinwil che segnerà l'ingresso del colosso tedesco nel Circus a partire dalla stagione 2026. facebook

Mattia Binotto e l'avventura in Audi: la sua storia e la carriera in F1 #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com