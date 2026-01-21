Il Forlì annuncia il ritorno di Diego Rossi, giovane terzino sinistro di talento, proveniente dal Cesena. Dopo aver lasciato il club durante la stagione di Serie D 2023-24, Rossi torna a disposizione della squadra di Alessandro Miramari, rafforzando la fascia laterale. Il 20enne riminese, noto per la sua resistenza e capacità offensiva, rappresenta un’ulteriore opzione nel reparto difensivo del club.

A volte ritornano. Il Forlì cala il pokerissimo e annuncia l’ingaggio di Diego Rossi. Volto noto al pubblico di casa, che ne ha apprezzato le gesta pedatorie da giovanissimo nella stagione di serie D 2023-24 (24 presenze e un gol), il 20enne riminese, terzino fluidificante sinistro di buona gamba e generosa resistenza, approda alla corte di Alessandro Miramari a titolo definitivo dal Cesena via Monopoli. Coi pugliesi Rossi nella prima parte di stagione ha racimolato appena 6 gettoni, pari a 123’ in campo, nel girone C di serie C. Categoria nella quale il neoacquisto biancorosso ha vestito altresì le maglie di Arzignano e Cavese, affastellando complessivamente 20 apparizioni condite da 3 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, il ritorno di Rossi. Altra freccia per la fascia

