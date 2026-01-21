Forlì calcio brutte notizie dall' infermeria | Petrelli e Cavallini fuori per diverse settimane

Il Forlì comunica che Elia Petrelli e Giacomo Cavallini sono stati costretti a fermarsi a causa di infortuni occorsi nelle ultime settimane. Dopo gli accertamenti medici, si è confermato il prolungato periodo di recupero necessario per entrambi i giocatori. La società seguirà con attenzione l’evoluzione delle condizioni fisiche dei calciatori, mantenendo aggiornati tifosi e stakeholders sugli eventuali progressi.

Brutte notizie dall'infermeria in casa Forlì. In seguito agli infortuni rimediati nel corso dell'ultima settimana, Elia Petrelli e Giacomo Cavallini si sono sottoposti ad accertamenti strumentali per valutare l'entità dei rispettivi problemi fisici.Gli esami hanno evidenziato per Petrelli una.

