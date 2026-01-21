Forbidden fruit 2 replica puntata del 21 gennaio in streaming | Video Mediaset

Il 21 gennaio torna in streaming la puntata di Forbidden Fruit 2, la soap turca disponibile su Video Mediaset. In questa puntata, Zehra e Caner si trovano in un momento di intimità, ma vengono sorpresi da Hakan, che si impegna a mantenere il loro segreto. Un episodio che prosegue le vicende dei personaggi, offrendo nuovi sviluppi nella trama.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 21 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Zehra e Caner, durante la loro cena romantica e lontana da occhi indiscreti, vengono sorpresi da Hakan che promette di mantenere il loro segreto. Intanto, Alihan scopre che sua sorella Zerrin ha chiesto a Zeynep di restituirle la spilla che le aveva dato da indossare al suo matrimonio. Alihan non prenderà bene questa notizia e avrà così un’accesa discussione con sua sorella. Poco dopo, Zeynep comunicherà, prima a Zerrin e poi a Alihan, di voler lasciare il lavoro. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 144 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

