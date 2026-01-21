For All Mankind S5 | Il viaggio su Marte continua nel teaser trailer

Apple TV ha rilasciato il teaser trailer della quinta stagione di For All Mankind, la serie che esplora il proseguimento della corsa allo spazio e le sfide future dell’esplorazione umana. La nuova stagione promette di approfondire ulteriormente le vicende dei personaggi e le implicazioni delle missioni su Marte, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati del genere.

Apple TV ha svelato oggi il teaser trailer della quinta stagione di For All Mankind, lo space drama di successo creato da Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi. La quinta stagione di " For All Mankind " riprende negli anni successivi al colpo all'asteroide Goldilocks. Happy Valley si è trasformata in una colonia fiorente, con migliaia di residenti e una base per nuove missioni che ci porteranno ancora più lontano nel sistema solare. Mentre le nazioni della Terra iniziano a pretendere legge e ordine sul Pianeta Rosso, le tensioni continuano a crescere tra le persone che vivono su Marte e la loro ex patria.

