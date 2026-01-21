Follia a Madeira | balla e poi dà fuoco alla statua di CR7!

Un episodio vandalico ha interessato la statua di Cristiano Ronaldo a Funchal, Madeira, vicino al Museo CR7. L’atto ha comportato il danneggiamento della statua, suscitando attenzione e preoccupazione tra i residenti e i fan del calciatore. La vicenda evidenzia come, purtroppo, anche simboli di grande valore possano essere soggetti a gesti di vandalismo. Le autorità stanno ora indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Un atto vandalico ha colpito la statua dedicata a Cristiano Ronaldo a Funchal, sull’isola di Madeira, nei pressi del Museo CR7. Un uomo ha tentato di darle fuoco, riprendendo il gesto in un video poi diffuso sui social network. Le fiamme non hanno causato danni strutturali al monumento in bronzo, ma l’episodio ha suscitato forte indignazione. La polizia locale ha identificato il responsabile e sta valutando eventuali provvedimenti. (X@getacupoftea). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Follia a Madeira: balla e poi dà fuoco alla statua di CR7! Vandalo dà fuoco alla statua di Cristiano Ronaldo a Funchal mentre balla musica technoUna statua di Cristiano Ronaldo, situata accanto al Museo CR7 a Funchal, in Portogallo, è stata danneggiata in un episodio di vandalismo. Leggi anche: Immacolata, l'omaggio dei Vigili del Fuoco alla statua della Madonna in Piazza di Spagna Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. BRUCIA LA STATUA DI CRISTIANO RONALDO E SCAPPA Sì, non è un meme. È successo davvero. A Madeira, davanti al Museo CR7, un uomo ha cosparso di benzina la famosa statua dedicata a Cristiano Ronaldo… le ha dato fuoco ed è fuggito Il g - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.