Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta di un ingente traffico di droga tra Italia e Svizzera. Durante un'operazione al confine del Gaggiolo, la Finanza ha individuato un furgone carico di coca, portando all'arresto di 14 persone. La vicenda evidenzia le difficili sfide delle forze di polizia nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Quando la Finanza sollevò quei pannelli di legno, al confine del Gaggiolo, si trovò davanti a una scena che lasciò tutti senza parole. Non un carico qualunque, non qualche chilo di stupefacente come spesso accade nei traffici di frontiera, ma una vera e propria montagna di cocaina: 115 chili, stipati all’interno di un furgone che ufficialmente trasportava arredi in legno diretti in Svizzera. Era la mattina del 7 novembre 2023 quando scattò il maxi-sequestro. Un’operazione nata da un controllo apparentemente ordinario, avviato ad Agrate Brianza, e conclusa al valico del Gaggiolo, dove i finanzieri decisero di fermare quel mezzo ritenuto sospetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiumi di droga tra Italia e Svizzera. Il caso del furgone pieno di coca. Chiesto il processo per 14 uomini

Fatture milionarie per operazioni inesistenti: chiesto il processo per 14 imprenditori e un ex consulente del lavoroUn’indagine a Lecce ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio di quindici persone, tra cui 14 imprenditori e un ex consulente del lavoro, accusate di aver emesso fatture milionarie per operazioni inesistenti.

Leggi anche: Sgarbi e il caso del dipinto rubato: chiesto il processo, ma cadono 2 accuse

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Fiumi di droga tra Italia e Svizzera. Il caso del furgone pieno di coca. Chiesto il processo per 14 uomini; Reggio Emilia, fiumi di droga e maxi traffico internazionale in mezza Europa: Scacco alla cupola albanese, arresti e perquisizioni; Fiumi di droga, vestiti griffati e auto di lusso, fermata la gang di spacciatori ventenni: il boss (22 anni) gestiva una rete di 20 pusher; Mimmo il marocchino, l’autista di Trecate e i fiumi di droga.

Fiumi di droga tra Italia e Svizzera. Il caso del furgone pieno di coca. Chiesto il processo per 14 uominiApproda in aula la vicenda del mezzo fermato al valico del Gaggiolo, con un carico di 115 chili di stupefacenti. L’indagine della Finanza ha ricostruito la rete e i ruoli dei soggetti coinvolti nel tr ... ilgiorno.it

Reggio Emilia, fiumi di droga e maxi traffico internazionale in mezza Europa: «Scacco alla cupola albanese, arresti e perquisizioni»«Sturl one», un’operazione internazionale curata dalla polizia di Reggio Emilia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna coordinandosi con le varie procure italiane coinvolte e le polizie s ... corrieredibologna.corriere.it

Reggio Emilia, fiumi di droga e maxi traffico internazionale in mezza Europa: «Scacco alla cupola albanese, arresti e perquisizioni» x.com

Gruppo Telenuova. . Fiumi di droga tra Pagani e Sarno - facebook.com facebook