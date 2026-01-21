fisco parte la quinta rottamazione vale 13 miliardi

È partita la quinta rottamazione fiscale, che permette ai contribuenti di sanare i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2023 in modo agevolato. Questa misura riguarda circa 13 miliardi di crediti fiscali, con un’incasso stimato di circa 9 miliardi di euro. La procedura consente di pagare senza sanzioni e interessi, offrendo un’opportunità di regolarizzazione delle posizioni fiscali.

Rottamazione cinque si parte. Si tratta della possibilità di pagare in forma agevolata (senza sanzioni e interessi) i debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e riguarderà, come previsto dalla relazione tecnica al provvedimento, circa 13 miliardi di debiti con il fisco, con un incasso ipotizzato in circa 9 miliardi. Certo una goccia nel mare se si considera che il magazzino dei debiti fiscali (in parte inesigibili) supera i 1.200 miliardi. Ma comunque si inizia a sfoltire anche se meno di quanto ipotizzato dal vicepremier, Matteo Salvini, che caldeggiando la misura puntava a una norma più ampia (nella versione originale, ad esempio, erano previste fino a 100 rate ed erano comprese tutte le multe stradali non pagate). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

