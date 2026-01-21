Fiorentina ufficiale Fabbian | arriva dal Bologna

La Fiorentina annuncia l'acquisto di Giovanni Fabbian dal Bologna, rafforzando il reparto centrocampo. L'operazione è stata ufficializzata dal club viola, che prosegue nel suo mercato con un intervento mirato per migliorare la rosa. Fabbian si unisce alla squadra con l’obiettivo di contribuire alla stagione, portando con sé esperienza e qualità.

La Fiorentina chiude un nuovo colpo a centrocampo. Il club viola ha ufficializzato l’arrivo di Giovanni Fabbian dal Bologna. Operazione definita in prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di specifiche condizioni sportive, legate alla salvezza. L’investimento complessivo, bonus inclusi, si attesta intorno ai 14 milioni di euro. Fabbian, classe 2003, entra subito nel gruppo a disposizione della squadra e rappresenta un innesto mirato per il presente e il futuro del progetto viola. Si tratta del quarto acquisto ufficiale della sessione dopo Manor Solomon dal Tottenham Hotspur, Marco Brescianini dall’ Atalanta e Jack Harrison dal Leeds United. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

