Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Ora serve il difensore L' ultima idea è Niakaté

La Fiorentina lavora per rafforzare la rosa con un nuovo difensore, dopo aver già puntato su un centrocampista come Giovanni Fabbian. L’ultima idea della società è Niakaté, in cerca di conferme dopo aver mostrato buone prestazioni. In città, l’atmosfera è tranquilla, mentre il mercato entra nel vivo e i tifosi attendono novità ufficiali per completare la rosa in vista delle sfide future.

Firenze, 21 gennaio 2026 - Arrivo in città nel tardo pomeriggio, sorriso e passo deciso: Giovanni Fabbian ha iniziato così la sua avventura viola presentandosi in centro a Firenze per le visite mediche. In giornata l'incontro con Paolo Vanoli, il tour al Viola Park e la firma sul contratto che verrà ufficializzato oggi. Un'operazione chiusa rapidamente, avviata ancor prima del gol segnato dal classe 2003 al Dall'Ara, rete che aveva fatto temere i tifosi gigliati nel finale di Bologna-Fiorentina. Pur già consapevole del trasferimento imminente, Fabbian ha mantenuto professionalità fino all'ultimo dando tutto alla causa di Italiano.

