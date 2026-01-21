Rahed Al Salahat, recentemente rilasciato, si pronuncia sulla vicenda dei finanziamenti ad Hamas. Coinvolto nell’indagine della Dda di Genova, che lo collega a presunti contatti con un boss deceduto, Al Salahat fornisce la sua versione dei fatti. La vicenda si inserisce nel contesto di un’indagine più ampia sulle attività finanziarie legate all’organizzazione.

Dopo essere tornato in libertà, Rahed Al Salahat, collaboratore dell'Imam di Firenze che il 27 dicembre scorso fu arrestato perché coinvolto, insieme ad altre otto persone in altre città d'Italia, nell'inchiesta della Dda di Genova sui presunti fondi ad Hamas, fornisce la sua versione. E lo fa nello studio del suo legale, Samuele Zucchini, spiegando che i momenti dietro le sbarre sono stati "davvero duri". La famiglia "ha saputo solo dopo alcuni giorni che ero stato arrestato – spiega Al Salahat –, è stato difficile dirlo ai miei figli". Sul fronte indagini, invece, ciò che ha fatto cambiare radicalmente la posizione di Al Salahat è stata una diversa interpretazione delle intercettazioni.

© Lanazione.it - Finanziamenti ad Hamas: "Accusato di contatti con un boss già morto"

