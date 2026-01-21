Finale Ligure sono della bergamasca Union Montaggi la pedana sul mare e la passeggiata di Varigotti

Union Montaggi di Endine Gaiano, azienda bergamasca, realizza la nuova passeggiata sul lungomare di Varigotti, frazione di Finale Ligure. La pedana sul mare, realizzata con cura e attenzione ai dettagli, sarà completata tra fine febbraio e inizio marzo, offrendo un nuovo spazio di relax e passeggio lungo la costa. Un intervento che si inserisce nel contesto di valorizzazione del patrimonio locale e di miglioramento degli spazi pubblici.

Endine Gaiano. Porta la firma bergamasca della Union Montaggi di Endine Gaiano la nuovissima passeggiata sul lungomare di Varigotti, frazione di Finale Ligure, che sarà pronta tra fine febbraio e inizio marzo. I lavori per la realizzazione della nuova, lunga pedana di piazza del Mare, eseguiti dall’azienda orobica prevedono la posa di una nuova pavimentazione in materiale composito, installata su una struttura portante metallica ancorata al suolo mediante plinti prefabbricati in cemento armato. L’intervento fa parte di un programma di riqualificazione ambientale e rivitalizzazione dei nuclei storici del comune di Finale Ligure, con interventi puntuali di sistemazione di piazze e spazi pubblici, finalizzati al miglioramento della fruizione da parte della collettività.🔗 Leggi su Bergamonews.it

