Il film “Francesca Cabrini”, diretto da Alejandro Monteverde e trasmesso su Canale 5, racconta la vita della Santa e il suo impegno per aiutare i più bisognosi. La narrazione invita a riflettere sul tipo di mondo che desideriamo e sulle azioni necessarie per realizzarlo, offrendo un’occasione di approfondimento sulla figura di Santa Cabrini e sul suo contributo alla congregazione.

"Che tipo di mondo vogliamo e cosa siamo disposti a fare per ottenerlo?" Si conclude con questo interrogativo il film “Francesca Cabrini” diretto dal messicano Alejandro Monteverde e che lo scorso 2 gennaio è stato trasmesso in prima visione da Canale 5. Un’opera cinematografica importante, con casa di produzione statunitese, la “Francesca Film Production NY, 2521 Entertainment” e budget da 50 milioni di dollari utilizzati per raccontare l’attività Oltreoceano della missionaria nata a Sant’Angelo Lodigiano il 15 luglio 1850 e morta a Chicago il 22 dicembre 1917. Le pellicola si snocciola in apertura, tra gli inizi della religiosa a Codogno (in un’immagine a dire il vero poco fedele alla realtà), il viaggio a Roma per parlare con Papa Leone XIII cui insistemente chiedeva, tramite lettere, di poter avviare una missione in Oriente per poter prendersi cura dei bambini bisognosi e lo sbarco in America (dove invece il Pontefice decise di destinarla) con altre cinque “sorelle” per iniziare il lavoro sociale con i piccoli orfani dei “Five Points”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Film sulla vita di Santa Cabrini: "Un aiuto alla Congregazione"

‘Francesca Cabrini’, la santa del Lodigiano arriva in tv: il cammino umano e spirituale raccontato in un filmStasera su Canale 5, alle 21:30, sarà trasmesso il film biografico dedicato a Francesca Cabrini, nota come la santa del Lodigiano.

Chi era Santa Francesca Cabrini, l’italiana che attraversò 28 volte l’Atlantico e cambiò per sempre la vita dei migrantiSanta Francesca Cabrini, nata nel 1850 in provincia di Lodi, è stata una religiosa italiana nota per il suo impegno a favore dei migranti.

