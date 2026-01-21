Il Consiglio Federale della FIGC ha confermato il divieto di sblocco del calciomercato, respingendo la richiesta di modifiche alle norme NOIF. La decisione si applica anche al Napoli, che resta condannato a un saldo zero nelle operazioni di mercato, confermando la linea severa delle autorità sportive italiane. La posizione della FIGC mira a mantenere l’equilibrio e la disciplina nel calcio nazionale.

NO ALLO SBLOCCO: MANNA CON LE MANI LEGATE. Il Consiglio Federale straordinario della FIGC, riunitosi oggi mercoledì 21 gennaio 2026, ha respinto la richiesta di modificare le norme NOIF sul calciomercato. Il Napoli dovrà continuare a operare a “saldo zero”: non potrà utilizzare la liquidità in cassa (circa 174 milioni) per acquistare senza prima cedere. Decisiva la mancata unanimità: il Milan ha votato contro, mentre Inter, Juventus e Roma si sono astenute, ritenendo inopportuno cambiare le regole a stagione in corso. Ora il DS Manna è obbligato a vendere per finanziare i colpi chiesti da Conte. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Figc No ad ADL: Napoli condannato al saldo zero dalle big

Mercato Napoli, possibile svolta FIGC sul blocco del saldo zeroIl mercato invernale del Napoli potrebbe beneficiare di una nuova disposizione da parte della FIGC riguardo al blocco del saldo zero.

Consiglio FIGC, scontro sulle regole: Napoli contro le bigDurante il recente consiglio FIGC, si è aperto un confronto sulle regole economiche che coinvolge Napoli e le grandi squadre del calcio italiano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Chiellini e Marotta furiosi, Juve e Inter contro il Napoli: perché in Serie A volano gli stracci; Sblocco calciomercato Napoli, Marotta e Chiellini furiosi in Lega! Si va verso la modifica della norma: lo scenario; Novità Napoli, cambia il mercato? Possibile svolta in FIGC, via le limitazioni e il saldo zero; Sblocco del mercato del Napoli, la Lega ha votato sì ma Chiellini e Marotta contrariati. I no di Juve, Inter e Roma.

Mercato, Napoli vuole cambiare le regole: no Figc. A meno che Inter, Milan, Juve e Roma... x.com

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non avrebbe preso affatto bene la decisione del consiglio federale della FIGC. Il patron azzurro sarebbe infuriato perché attendeva solo la modifica della norma per poter operare agilmente in questa campagna tr - facebook.com facebook