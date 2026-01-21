Fico presenta la nuova giunta Regionale | Sono certo che i colleghi sapranno affiancarmi al meglio in questo lavoro

Durante la seduta del Consiglio regionale, il presidente Roberto Fico ha presentato ufficialmente la nuova giunta della Campania. In un intervento sobrio e diretto, Fico ha espresso fiducia nelle competenze dei colleghi, sottolineando l'importanza di un lavoro condiviso per affrontare le sfide della regione. La presentazione rappresenta un passo importante nel percorso di governo regionale, con l’obiettivo di garantire stabilità e efficacia nelle future attività amministrative.

Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella Durante la seduta del Consiglio regionale, il presidente Roberto Fico ha ufficialmente presentato la nuova giunta regionale della Campania. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Fico presenta la nuova giunta Regionale: “Sono certo che i colleghi sapranno affiancarmi al meglio in questo lavoro” Campania, Roberto Fico nomina la nuova giunta regionale: chi sono i 10 assessoriIl presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato la composizione della nuova Giunta regionale, formata da 10 assessori. Leggi anche: Fico si presenta senza la Giunta al primo consiglio regionale: eletto il presidente dell'aula Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Consiglio Regionale, fumata nera per le Commissioni: attesa una nuova riunione; Scabec, la giunta Fico sospende la nomina del direttore generale; Commissioni regionali Campania: per chiudere la partita la Sanità va al M5S. E con Avs fuori anche la Lista Fico; Regione Campania, presentazione della nuova giunta. Campania, Fico presenta la GiuntaNel corso del suo intervento in Consiglio regionale, in occasione della presentazione della nuova Giunta della Regione Campania guidata dal presidente Roberto Fico, il capogruppo in Regione per Casa R ... irpinia24.it Regione Campania, Roberto Fico presenta la Giunta: «Porteremo voce della gente nelle Istituzioni»Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha presentato, nell’odierna seduta del Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, i componenti ... ilmattino.it Fico presenta la nuova Giunta: Espressione della coalizione per battere le disuguaglianze #Napoli - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.