Fico | Pochi soldi in Bilancio faremo il possibile |VIDEO

Roberto Fico commenta la situazione finanziaria, affermando che con risorse limitate farà il possibile. In occasione della presentazione della nuova Giunta regionale, il leader si mantiene distaccato dalle polemiche e dagli attacchi provenienti dai suoi stessi alleati, concentrandosi sulla gestione delle sfide attuali e sulle priorità istituzionali.

Roberto Fico non raccoglie le polemiche e non risponde agli attacchi. Nel giorno della presentazione della nuova Giunta al Consiglio regionale, gli attacchi più duri arrivano dagli esponenti della sua maggioranza. Attacchi non personali, certo, ma dettati dalle tensioni per la nomina dei.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: MotoGp, Salucci (VR46): “Faremo il possibile per avere Pedro Acosta” Mo: Carney, 'faremo tutto il possibile per alleviare sofferenze a Gaza'Il governo canadese ha dichiarato il suo impegno a fare tutto il possibile per alleviare le sofferenze nella Striscia di Gaza. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Fico: Sul mercato scelte condivise, abbiamo fatto uno sforzo extra. La società continuerà a investire; Reggiana, Fico: Extra budget solo per Belardinelli. Magnani? Felici se ha risolto i suoi problemi. Regionali in Campania, Fico incalza gli alleati: «Il programma entro pochi giorni»Ieri ambiente, trasporti e aree interne, oggi lavoro e cultura. Per arrivare, entro la fine della settimana prossima al programma ufficiale del centrosinistra a guida Roberto Fico. Anche se ieri il ... ilmattino.it LabTv. . Mastella primo a essere ricevuto da Fico per le consultazioni in Regione: al sindaco di Benevento è garantito un assessorato. Ora la scelta del nome, entro pochi giorni, dovrà seguire le indicazioni del governatore, che privilegia candidate donne. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.