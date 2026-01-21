Fiazza | Zone 30 solo dove servono

La recente sentenza del Tar di Bologna sottolinea l’importanza di rispettare le procedure previste per l’istituzione delle Zone 30. Non basta dichiarare un obiettivo condivisibile, come la sicurezza e la vivibilità, ma è fondamentale motivare con chiarezza ogni decisione e seguire le norme stabilite. Questa vicenda evidenzia come l’attuazione delle politiche urbanistiche richieda precisione e trasparenza, affinché le iniziative siano valide e condivise.

"La sentenza del Tar sull'annullamento del provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito la Città 30 dice una cosa semplice: non basta proclamare un obiettivo condivisibile, bisogna anche rispettare le regole e motivare in modo puntuale ogni scelta. Quando si interviene su un tema.

