Fiamme boati e paura nel parcheggio del supermercato | auto devastata

Martedì 20 gennaio a Manerbio, nel parcheggio di un supermercato, si è verificato un incendio che ha causato danni a diverse auto. Fiamme alte, boati e una colonna di fumo visibile a distanza hanno caratterizzato l’evento, creando momenti di tensione tra i presenti. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il disastro, evitando conseguenze peggiori.

