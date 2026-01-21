Fermato a Bari un tir che trasportava bovini multa da 8mila euro | cosa hanno scoperto i poliziotti

Durante un controllo sulla strada a Bari, la Polizia Stradale ha fermato un tir trasportante bovini, riscontrando irregolarità nelle procedure di trasporto. L’intervento ha portato al sequestro del veicolo e a una multa di oltre 8.000 euro, con un fermo di tre mesi. Questo episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle normative per il benessere animale e la sicurezza stradale.

È di oltre 8.000 euro di sanzioni e di un fermo amministrativo di tre mesi il bilancio di un controllo effettuato dalla Polizia Stradale su un autoarticolato adibito al trasporto di bovini, fermato presso un'area di servizio lungo l'autostrada A14. Le violazioni sono state riscontrate durante il fine settimana, quando il mezzo, diretto verso Avellino, è stato sottoposto ad accertamenti approfonditi che hanno evidenziato gravi irregolarità nelle modalità di trasporto degli animali. Controlli intensificati lungo l'autostrada A14 Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'operazione si è svolta nel corso dello scorso fine settimana, nell'ambito dei servizi di vigilanza e pattugliamento predisposti lungo l'autostrada A14.

