Fermatelo Signorini e Mediaset denunciano Corona L' ex fotografo ormai è guerra

Mediaset e Alfonso Signorini hanno presentato alla Dda di Milano una richiesta di misura di prevenzione contro Fabrizio Corona, volta a vietargli l’uso di social, piattaforme web e cellulare per evitare ulteriori diffusione di contenuti considerati dannosi. La denuncia si inserisce nel contesto di una recente escalation nelle tensioni tra Corona e l’ambiente mediatico, con l’obiettivo di tutelare l’immagine pubblica e prevenire nuove violazioni.

AGI - Mediaset e Alfonso Signorini hanno presentato alla Dda di Milano la richiesta di una misura di prevenzione che vieti a Fabrizio Corona l’uso dei social, di altre piattaforme web e del cellulare per diffondere contenuti analoghi a quelli che hanno riguardato l’ex conduttore del Grande Fratello. L'inchiesta su Alfonso Signorini . L’istanza è stata firmata dagli avvocati Salvatore Pino, per Mediaset, e Domenico Aiello, per Signorini, che è indagato per violenza sessuale ed estorsione nell’indagine nata dal blog di Corona, ‘ Falsissimo ’, e dalla denuncia della presunta vittima, il modello Antonio Medugno. 🔗 Leggi su Agi.it

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione aggravata e minacce, nell'ambito delle recenti vicende legate a Alfonso Signorini.

