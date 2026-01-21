Fermate il traffico | la telefonata del macchinista poco prima del disastro ferroviario in Andalusia

Una telefonata dalla cabina del treno Iryo, poco prima del disastro di Almaraz in Andalusia, ricostruisce i primi momenti dell’incidente. Il macchinista chiede di fermare il traffico dopo un urto e segnala un incendio e feriti, fornendo dettagli cruciali sulla sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia.

Una telefonata dalla cabina del treno Iryo ricostruisce l’inizio della tragedia di Almaraz: il macchinista chiede di fermare il traffico dopo un urto, poi segnala incendio e feriti. Poco dopo avverrà lo schianto con un altro convoglio che causerà la morte di 42 persone.🔗 Leggi su Fanpage.it

Spagna, deragliano altri due treni: morto un macchinista e 40 persone in ospedale. Re Felipe visita i feriti del disastro in AndalusiaIn Spagna, due treni sono deragliati, provocando un bilancio di un morto e 40 feriti, alcuni gravemente.

Spagna, deragliano altri due treni: morto un macchinista e 40 persone in ospedale. Re Felipe tra i feriti del disastro dell'AndalusiaNella regione dell’Andalusia, due treni sono deragliati, causando la morte di un macchinista e il ricovero di 40 persone.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Strage di Brandizzo: le telefonate del caposcorta, la confusione sui treni in transito e lo schianto

Argomenti discussi: Centro: le questioni aperte. Traffico, ztl e sicurezza occhi su piazza Vescovado; Chiusa via Giussani per alberi pericolanti, è polemica: Traffico in tilt e zero controlli; Firenze, parcheggia l'auto in divieto di sosta e staccata dal marciapiede: centro bloccato, 4 bus imprigionati; Potenza, disagi per le nuove regole del traffico: da via Vaccaro a via Mazzini si possono impiegare fino a trenta minuti. La denuncia.

Fermate il traffico: la telefonata del macchinista poco prima del disastro ferroviario in AndalusiaUna telefonata dalla cabina del treno Iryo ricostruisce l’inizio della tragedia di Almaraz: il macchinista chiede di fermare il traffico dopo un urto ... fanpage.it

Ferma il traffico per salvare un cucciolo di cane terrorizzato, il gesto dell’agente commuoveNel caos del traffico di Balneário Camboriú, un piccolo cucciolo spaventato restava immobile sul ciglio della strada, incapace di attraversare. Un agente di polizia, vedendolo in pericolo, ha fermato ... lastampa.it

M3 è chiusa tra Sondrio e Porta Romana (suicidio). I treni potrebbero essere rallentati sul resto della linea. Sono in arrivo bus sostitutivi compatibilmente con le condizioni del traffico. Trovate le fermate dei bus sulla nostra app. x.com

AVVISO ALL’UTENZA – STAR MOBILITY In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica a Lodi, venerdì 16 gennaio 2026, dalle 13:30 alle 15:30, alcune vie della città saranno chiuse al traffico. Fermate utili per le corse extraurbane (13:30–15:3 facebook