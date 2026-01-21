Fermana Francesco Barrosso protagonista all’esordio

Francesco Barrosso, recentemente arrivato da Canosa, farà il suo esordio da titolare con la Fermana nel match contro il Trodica al Bruno Recchioni. L’occasione rappresenta un importante passo per il giocatore, che ha già partecipato a una breve apparizione a Civitanova. L’incontro domenicale sarà un momento chiave per la squadra e per l’atleta, che si prepara a vivere la sua prima partita ufficiale con i gialloblù.

Uno spezzone di gara a Civitanova a pochi giorni dal suo arrivo da Canosa, Eccellenza pugliese, domenica l'esordio da titolare al Bruno Recchioni nel big match con il Trodica. Subito protagonista con la maglia gialloblù Francesco Barrosso, che ci ha messo muscoli e gambe in campo, gettato nella mischia da Augusto Gentilini. "Per noi si tratta di un punto importante quello ottenuto con il Trodica perché ci permette di mantenere invariato il nostro vantaggio sulla seconda in classifica. Sicuramente ci aspettavamo una gara così, fisica, giocata con forte agonismo e infatti è andata proprio in questa maniera ma noi ce l'abbiamo messa tutta.

