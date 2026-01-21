Fere Majer primo rinforzo Il mercato entra nel vivo

Zan Majer si è unito al Ternana e ha svolto il primo allenamento con la squadra, preparando il suo debutto in trasferta a Carpi. Il centrocampista sloveno rappresenta il primo rinforzo del mercato di gennaio, e sarà a disposizione di Fabio Liverani già dalla prossima gara, prevista per sabato alle 14. Un ingresso importante per la rosa rossoverde, che si prepara all’impegno di campionato.

Zan Majer (foto Ternana calcio) ha svolto il primo allenamento al "Taddei" con i nuovi compagni. Il centrocampista sloveno sarà dunque a disposizione di Fabio Liverani fin dalla sfida di sabato prossimo a Carpi (ore 14.30) e sarà un’arma in più anche per tentare l’impresa mercoledì prossimo a Potenza nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (ore 18). Arriva dal Mantova con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno, con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Ex Reggina e Cremonese (dopo aver militato in Prva Liga e Premier League slovene), è un rinforzo mirato, di qualità ed esperienza per la linea mediana che necessitava di una pedina con le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fere, Majer primo rinforzo. Il mercato entra nel vivo Leggi anche: Roma, il mercato per la rincorsa Champions entra nel vivo Ternana, colpo in entrata delle Fere: Zan Majer nuovo rossoverde. La ‘caccia’ al sogno Mattia AramuLa Ternana annuncia l’ingaggio di Zan Majer, nuovo acquisto del club. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Fere, Majer primo rinforzo. Il mercato entra nel vivo; Calciomercato Ternana, tutto fatto per Majer dal Mantova: ecco i dettagli; Ternana, primo allenamento in rossoverde per Zan Majer. Fere, Majer primo rinforzo. Il mercato entra nel vivoZan Majer (foto Ternana calcio) ha svolto il primo allenamento al Taddei con i nuovi compagni. Il centrocampista sloveno sarà dunque a disposizione di Fabio Liverani fin dalla sfida di sabato prossi ... msn.com Ternana, colpo in entrata delle Fere: Zan Majer nuovo rossoverde. La ‘caccia’ al sogno Mattia AramuIl centrocampista ha svolto il primo allenamento con i compagni. Il Direttore dell’area tecnica Diego Foresti segue il classe 1995 attualmente svincolato ... today.it Tra i grandi protagonisti della prima promozione in Serie A delle Fere facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.