Femminicidio Federica Torzullo | il marito ha confessato

Claudio Carlomagno ha confessato l’omicidio della moglie Federica Torzullo durante un interrogatorio nel carcere di Civitavecchia, davanti al procuratore capo. La dichiarazione, arrivata dopo settimane di silenzio e solo in seguito al ritrovamento del corpo della donna in un terreno dell’azienda dell’uomo ad Anguillara Sabazia, sta consentendo agli inquirenti di colmare i vuoti rimasti nella ricostruzione del delitto. La vittima, ingegnere gestionale di 41 anni, era scomparsa nei giorni precedenti e il marito, 44 anni, è detenuto da domenica. L’inchiesta, ripartita dal rinvenimento del cadavere, ha portato la procura a contestare per la prima volta dall’entrata in vigore della norma il reato di femminicidio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

