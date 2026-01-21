Femminicidio Federica Torzullo | confessa il marito Uccisa per l’affido del figlio Ma il Procuratore | Il racconto non quadra

Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha confessato l’omicidio avvenuto ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Federica è stata uccisa con 23 coltellate, in un episodio legato alla controversia sull’affido del figlio. Tuttavia, il Procuratore ha sottolineato che il racconto del marito presenta aspetti poco chiari e non completamente coerenti con le evidenze raccolte.

ROMA – Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo – uccisa con 23 coltellate ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma -, ha confessato il delitto nel corso dell'interrogatorio di oggi, 21 gennaio 2026. davanti al gip di Civitavecchia, che ha convalidato il fermo. "Ho ucciso Federica per non perdere l'affidamento di mio figlio", è quanto ha detto. L'uomo ha poi spiegato di aver litigato con la moglie la sera dell'8 gennaio, ma di averla uccisa la mattina dopo usando un coltello "presente ancora in casa". L'indagato avrebbe anche affermato di aver scavato la buca dove ha sotterrato il corpo la mattina del 9 gennaio e di aver distrutto il cellulare della donna nelle ore successive.

