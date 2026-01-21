Femminicidio di Anguillara ha confessato il marito di Federica Torzullo

Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha ammesso la propria responsabilità nell’omicidio della donna avvenuto ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La confession rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario, che si sta sviluppando per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell’opinione pubblica e nelle istituzioni locali, che continuano a seguire con attenzione gli sviluppi del caso.

Ha confessato Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, la donna uccisa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La piena ammissione di responsabilità sarebbe arrivata nel corso dell' interrogatorio di convalida davanti al giudice. L'uomo ha riconosciuto di aver commesso l' omicidio della moglie, ponendo fine a ogni dubbio sulla dinamica del delitto che ha scosso profondamente la comunità locale. Le indagini sono condotte dai carabinieri, sotto il coordinamento della Procura di Civitavecchia guidata da Alberto Liguori. A carico di Claudio Carlomagno, accusato di femminicidio, i pubblici ministeri contestano anche il reato di occultamento di cadavere, aggravando ulteriormente il quadro accusatorio nei suoi confronti.

