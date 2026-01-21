Femminicidio Anguillara il marito non risponde Pm | Delitto feroce

Il femminicidio avvenuto ad Anguillara ha suscitato grande attenzione. Claudio Carlomagno, marito della vittima Federica, è stato arrestato ma non ha risposto alle domande del pubblico ministero. Le indagini, condotte con attenzione, cercano di chiarire i dettagli di un episodio considerato particolarmente grave. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di affrontare con serietà e rigore i casi di violenza di genere.

