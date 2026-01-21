Femminicidio ad Anguillara parla il marchigiano che frequentava Federica Torzullo | Il cellulare squillava a vuoto poi più nulla

Un femminicidio ad Anguillara ha scosso la comunità: parla il conoscente di Federica Torzullo, che ricorda un cellulare che squillava senza risposta e un silenzio improvviso. Il dolore per questa tragedia è grande, e la perdita di Federica viene descritta come un evento atroce. Un momento di riflessione sulla violenza di genere e sulla necessità di sensibilizzare e prevenire simili accadimenti.

ASCOLI - «Il dolore è immenso». E non potrebbe essere altrimenti. «Perché Federica è stata strappata via in un modo atroce». Tante altre cose si potevano pensare ma mai che suo marito l’avesse aggredita, pugnalata ferocemente come pure l’esame autoptico, condotto ieri all’istituto di Medicina legale della Sapienza di Roma, ha confermato. E mentre il suo corpo veniva sepolto in una fossa profonda non più di due metri, lui - l’uomo, un marchigiano, che l’aveva conosciuta per caso e che le era vicino - la cercava. Ma lei non rispondeva e non l’avrebbe più fatto. Il cellulare, che ancora non è stato trovato dai carabinieri, per un po’ ha squillato a vuoto, poi il nulla. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Femminicidio ad Anguillara, parla il marchigiano che frequentava Federica Torzullo: «Il cellulare squillava a vuoto, poi più nulla» Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad AnguillaraFederica Torzullo, 41 anni di Anguillara Sabazia, è scomparsa l’8 gennaio scorso. Federica Torzullo uccisa ad Anguillara: le tre ore nel vuoto, il sangue e il camion ripulitoIl 9 gennaio, Claudio Agostino Carlomagno denuncia la scomparsa della moglie, Federica Torzullo, 41 anni, ad Anguillara. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Femminicidio ad Anguillara, parla il marchigiano che frequentava Federica Torzullo: Il cellulare squillava a vuoto, poi più nulla; Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara; Omicidio Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, parla un conoscente di Claudio Carlomagno: Si sapeva; Claudio non saluta più i suoceri. Il giallo della chiamata alla colf: Domani non venire. Il caso della scomparsa di Federica. Femminicidio ad Anguillara: Tutti i Dettagli sul Tragicissimo Caso di Federica TorzulloUn evento drammatico ha scosso la comunità di Anguillara: l'omicidio di Federica Torzullo e l'interrogatorio del marito Claudio Carlomagno. notizie.it Anguillara, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio della moglie FedericaRoma, 21 gennaio 2026 – Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in base a quanto si apprende sta ammettendo le responsabilità e fornendo una ... quotidiano.net La confessione di Claudio Carlomagno accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. L'autopsia rivela 23 coltellate - facebook.com facebook #Anguillara Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, starebbe ammettendo le responsabilità e fornendo una confessione davanti al gip di Civitavecchia. I Pm gli contestano i reati di #femminicidio e di occultame x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.