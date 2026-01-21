Femminicidio ad Anguillara | il marito di Federica Torzullo ammette le proprie responsabilità

A Anguillara, Claudio Carlomagno ha ammesso le proprie responsabilità nell'omicidio della moglie Federica Torzullo durante un interrogatorio davanti al gip di Civitavecchia. La confessione rappresenta un passo importante nell’ambito delle indagini in corso. Restano da chiarire le motivazioni e le circostanze di questo grave episodio, che ha scosso la comunità locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La confessione davanti al gip di Civitavecchia. Claudio Carlomagno, accusato dell’uccisione della moglie Federica Torzullo, ha reso confessione nel corso dell’ interrogatorio di garanzia davanti al gip di Civitavecchia. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe riconosciuto il proprio coinvolgimento nel delitto, fornendo agli inquirenti una ricostruzione dei fatti. Le accuse della Procura. Nei confronti di Carlomagno, la Procura ha formalizzato le accuse di femminicidio e di occultamento di cadavere, aggravando così il quadro giudiziario già a suo carico. Gli investigatori continuano a raccogliere elementi utili per chiarire ogni fase dell’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

