Federico Pinna miglior barista d’Italia due anni dopo la prima volta | Ma questo successo è stato pensato e preparato

È bergamasco il miglior barista d’Italia: si tratta di Federico Pinna, classe 1998, titolare insieme al fratello Francesco dell’ Urban Cafe di Treviglio, locale che i due gestiscono insieme a papà Ignazio. Un successo che bissa l’exploit del 2024 e che impreziosisce il palmares del Team Bugan di Bergamo, capace di aggiudicarsi il prestigioso titolo per cinque volte nelle ultime sei edizioni, grazie allo stesso Pinna due anni fa e a Daniele Ricci, che era riuscito a strappare il riconoscimento per ben tre volte. La competizione è la più importante del settore a livello nazionale, organizzata dalla Specialty Coffee Association Italia nell’ambito del Sigep World 2026, svoltosi in fiera a Rimini dal 16 al 20 gennaio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

