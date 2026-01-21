Federico Pinna, nato nel 1998 a Bergamo, è il nuovo campione italiano tra i baristi. Titolare insieme al fratello Francesco dell’Urban Cafe a Treviglio, ha conquistato il titolo durante il Sigep di Rimini, la competizione più prestigiosa organizzata dalla Specialty Coffee Association Italia. Con questa vittoria, Pinna si distingue come uno dei professionisti più qualificati nel settore del caffè in Italia.

Bergamo, 21 gennaio 2026 – Il barista più bravo d’Italia è bergamasco. Il 20 gennaio Federico Pinna, bergamasco classe 1998, titolare insieme al fratello Francesco dell’ Urban Cafe di Treviglio, locale che i due gestiscono insieme al padre Ignazio, si è infatti laureato campione italiano della categoria Baristi, la gara più importante a livello nazionale organizzata dalla Specialty Coffee Association Italia durante il Sigep di Rimini. Si tratta del Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione, Caffè e Cioccolato, fiera internazionale leader a livello mondiale per il settore foodservice dolce e salato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Federico Pinna è il barista più bravo d’Italia: il bergamasco campione al Sigep di Rimini

La granita campana al mandarino conquista Rimini, al Sigep show con il concorso Granite d'ItaliaAl Sigep 2026 di Rimini, la competizione Granite d’Italia ha visto emergere Antonio Carino, titolare di Nice Granite, come migliore artigiano della granita campana al mandarino.

I maestri pasticceri si sfidano al Sigep per il titolo di campione della Coppa del Mondo del PanettoneAl Sigep, i più qualificati maestri pasticceri si confrontano nella disputa per il titolo di campione della Coppa del Mondo del Panettone.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Federico Pinna è il miglior barista d'Italia: a Rimini ha vinto il campionato e ha staccato il biglietto per il Mondiale 2026 a Panama; Campionati Italiani 2026 di SCA Italy: Federico Pinna vince la gara Barista; Barawards 2025: scopri i professionisti vincitori e le top 10; Flor de Caña, da gennaio il distributore per l'Italia è Fratelli Branca Distillerie.

Franco Pinna: passeggiando fra i sogni di FelliniAttraverso le immagini scattate sui set di capolavori del cinema come Amarcord e Casanova, il fotografo Franco Pinna ha colto la sostanza più affascinante del grande regista. Ferrara celebra questo ... panorama.it

Chi ci segue lo sa: gennaio per noi non è mai un mese qualunque. È il mese di Sigep, e quindi dei Campionati Italiani. Quest’anno saremo in gara con Federico Pinna nella categoria Baristi, con Francesco Stabile nella categoria Ibrik e con Maurizio Boi nella facebook