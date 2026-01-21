Federica Torzullo mutilata da morta 23 colpi con coltelli diversi L?ultimo litigio per il figlio il sangue pulito con la candeggina
Nella tranquillità di un paese lacustre alle porte di Roma, si è consumato un grave episodio di violenza. Federica Torzullo è stata trovata vittima di un attacco con numerosi colpi di coltello, avvenuto durante un alterco legato al figlio. La scena, segnata dal sangue e dai segni di un grave conflitto, ha scosso la comunità locale, che ora si interroga sulle cause e sulle circostanze di questa tragedia.
Mentre i vicini dormivano, nella villetta a fianco alla loro, in un tranquillo e silenzioso paese lacustre alle porte della Capitale, si consumava una vera e propria mattanza. Claudio Carlomagno ha accoltellato la moglie Federica Torzullo 23 volte nel soggiorno di casa, usando lame di varie dimensioni, e poi - quando era già morta - le ha amputato volutamente la gamba sinistra e l’ha cosparsa di benzina provando a darle fuoco. Le ha scavato letteralmente la fossa, gettando le sue spoglie deturpate sotto quintali di terra, a due metri di profondità, vicino alla sua azienda edile. Questo scempio sul corpo della 41enne - constatato durante l’autopsia eseguita ieri all’Istituto di medicina legale della Sapienza di Roma - potrebbe costargli il vilipendio di cadavere, che andrebbe ad aggiungersi all’occultamento di cadavere e al femminicidio, reato (quest’ultimo) contestato per la prima volta dall’entrata in vigore della norma. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate: il risultato dell’autopsiaL'autopsia su Federica Torzullo ha evidenziato che la giovane è stata vittima di un'aggressione con 23 coltellate, principalmente al volto e al collo.
Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, la gamba amputata con la pala meccanicaFederica Torzullo, 41 anni, è stata trovata morta ad Anguillara Sabazia, vicino Roma, con 23 ferite da arma da taglio.
Anguillara, Federica Torzullo uccisa da 23 coltellate. Cos'ha fatto il marito dopo l'omicidioFederica Torzullo, è stata uccisa da 23 coltellate di cui 4 da difesa sulle mani e altre 19 tra collo e volto. Sono i risultati, ... iltempo.it
Anguillara, Federica Torzullo colpita da una ventina di coltellateUna ventina di coltellate di cui la maggior parte al collo e al volto. E' quanto emerge dai primi risultati dall'autopsia svolta sul corpo di Federica Torzullo uccisa dal marito Claudio Carlomagno ad ... ansa.it
