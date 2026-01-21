Nella tranquillità di un paese lacustre alle porte di Roma, si è consumato un grave episodio di violenza. Federica Torzullo è stata trovata vittima di un attacco con numerosi colpi di coltello, avvenuto durante un alterco legato al figlio. La scena, segnata dal sangue e dai segni di un grave conflitto, ha scosso la comunità locale, che ora si interroga sulle cause e sulle circostanze di questa tragedia.

Mentre i vicini dormivano, nella villetta a fianco alla loro, in un tranquillo e silenzioso paese lacustre alle porte della Capitale, si consumava una vera e propria mattanza. Claudio Carlomagno ha accoltellato la moglie Federica Torzullo 23 volte nel soggiorno di casa, usando lame di varie dimensioni, e poi - quando era già morta - le ha amputato volutamente la gamba sinistra e l’ha cosparsa di benzina provando a darle fuoco. Le ha scavato letteralmente la fossa, gettando le sue spoglie deturpate sotto quintali di terra, a due metri di profondità, vicino alla sua azienda edile. Questo scempio sul corpo della 41enne - constatato durante l’autopsia eseguita ieri all’Istituto di medicina legale della Sapienza di Roma - potrebbe costargli il vilipendio di cadavere, che andrebbe ad aggiungersi all’occultamento di cadavere e al femminicidio, reato (quest’ultimo) contestato per la prima volta dall’entrata in vigore della norma. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Federica Torzullo mutilata da morta. «23 colpi con coltelli diversi». L?ultimo litigio per il figlio, il sangue pulito con la candeggina

Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate: il risultato dell’autopsiaL'autopsia su Federica Torzullo ha evidenziato che la giovane è stata vittima di un'aggressione con 23 coltellate, principalmente al volto e al collo.

Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, la gamba amputata con la pala meccanicaFederica Torzullo, 41 anni, è stata trovata morta ad Anguillara Sabazia, vicino Roma, con 23 ferite da arma da taglio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Morte Federica Torzullo, l’autopsia rivela: Uccisa con 23 coltellate e mutilata; Federica Torzullo, la sorella Stefania: Ho denunciato con lui la scomparsa, ma ha detto tante bugie. Erano separati in casa; Federica uccisa con 23 coltellate: gamba amputata e ustioni a volto, braccia e torace. Carlomagno voleva ostacolarne il riconoscimento; Morte Federica Torzullo, la famiglia: Dobbiamo proteggere il figlio.

Anguillara, Federica Torzullo uccisa da 23 coltellate. Cos'ha fatto il marito dopo l'omicidioFederica Torzullo, è stata uccisa da 23 coltellate di cui 4 da difesa sulle mani e altre 19 tra collo e volto. Sono i risultati, ... iltempo.it

Anguillara, Federica Torzullo colpita da una ventina di coltellateUna ventina di coltellate di cui la maggior parte al collo e al volto. E' quanto emerge dai primi risultati dall'autopsia svolta sul corpo di Federica Torzullo uccisa dal marito Claudio Carlomagno ad ... ansa.it

` https://www.corrieredellacalabria.it/2026/01/20/federica-torzullo-uccisa-con-piu-di-20-coltellate/ - facebook.com facebook

Femminicidio di Federica Torzullo: è stato il nuovo compagno a dare l'allarme alla sorella, non il marito x.com