Federica Tronzullo, 41 anni, è stata tragicamente uccisa dal marito in circostanze drammatiche. Il suo nuovo compagno ricorda i frequenti contatti e il dolore per la perdita improvvisa. Un episodio che evidenzia la gravità delle violenze e l’importanza di sensibilizzare su queste tematiche.

«Ci è stata strappata in maniera atroce, il dolore è immenso». Sono le parole del nuovo compagno di Federica Tronzullo, la 41enne uccisa in modo brutale dal marito Claudio Carlomagno e seppellita in un canneto alle spalle della sua azienda, riportate dal Corriere della Sera. L'uomo, 47 anni, frequentava la vittima da qualche mese e ha raccontato ciò che è accaduto il giorno della scomparsa di Federica, la preoccupazione che l'ha assalito. Federica Torzullo, l'orrore del femminicidio dall'autopsia: «Si è accanito sul corpo, voleva renderla irriconoscibile». Il movente e i messaggi «Ero preoccupato» Proprio la relazione tra la 41enne e l'uomo potrebbe essere il movente del femminicidio, un'eventualità su cui al momento si sta indagando. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Federica Torzullo, il nuovo compagno: «Ci sentivamo spesso, rispondeva sempre. Quando non l'ha fatto mi sono preoccupato»

